Sacha: Paris Après Minuit Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 19 mars 2026.

Préparez-vous à être transporté à Paris, alors que nous retraçons l’histoire de cent ans de compositeurs français et américains qui ont contribué à façonner la bande sonore emblématique de la Ville Lumière et de l’Amour. Cette soirée exceptionnelle célèbre la sortie du tout nouveau projet de la chanteuse, compositrice et productrice Sacha Boutros, « Paris Après Minuit », qui crée un élégant pont entre la pop et le jazz en ravivant les classiques intemporels d’artistes légendaires tels que Dalida, Gilbert Bécaud, Cole Porter, Joe Dassin, Serge Gainsbourg et Sidney Bechet. Accompagnée d’un groupe de musiciens parisiens au talent remarquable, la chanteuse acclamée Sacha Boutros et le célèbre trompettiste Stéphane Belmondo vous emmèneront dans un voyage mélodique, où la passion et l’art de raconter des histoires se tissent dans chaque note. Une performance envoûtante qui promet de captiver le cœur et l’âme.

Sacha Boutros, Stéphane Belmondo, Hugo Lippi, Thomas Bramerie

De Gershwin à Gainsbourg — 100 ans de jazz à Paris »

Le jeudi 19 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05