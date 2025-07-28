Sacré Coeur Concert à l’église Opéra de Limoges Église du sacré-coeur Limoges

Sacré Coeur Concert à l’église Opéra de Limoges

Église du sacré-coeur 39 Rue François Perrin Limoges Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Antonín Dvořák, messe en ré Majeur pour chœur et orgue — 1887

Slotan Kodaly, messe brève pour choeur et orgue 1943

Le tchèque Dvořák, l’un des chantres de la musique sacrée du XIXe siècle exprime toute sa dévotion dans la messe qui lui est commandée, et dit de son œuvre qu’ elle pourrait s’appeler Foi, Espérance et Amour du dieu tout-puissant . La musique, ample et dramatique, remarquable dans son équilibre entre chœur, orgue et solistes, touche l’auditeur par sa beauté et son esprit avant tout romantique.

Quant au hongrois Kodály, il occupe une place unique parmi les grands compositeurs de son temps pour son travail sur la musique chorale, à laquelle il consacre toute une part de sa production. Dans sa Missa brevis, il maintient un rapport étroit entre les voix et l’orgue, alternant une écriture d’un pathétique quasi baroque à des passages vigoureux et jubilatoires !

> Durée 1h30 .

Église du sacré-coeur 39 Rue François Perrin Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

English : Sacré Coeur Concert à l’église Opéra de Limoges

German : Sacré Coeur Concert à l’église Opéra de Limoges

Italiano :

Espanol : Sacré Coeur Concert à l’église Opéra de Limoges

L’événement Sacré Coeur Concert à l’église Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Limoges Métropole