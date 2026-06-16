Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sacrée nature Explorer les plantes médicinales Boulevard Anatole Le Braz Tréguier

Sacrée nature Explorer les plantes médicinales Boulevard Anatole Le Braz Tréguier mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Boulevard Anatole Le Braz

Adresse : Bibliothèque

Ville : 22220 Tréguier

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif :

Tréguier

Sacrée nature Explorer les plantes médicinales

Boulevard Anatole Le Braz Bibliothèque Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Comment restaurer souplesse et bien-être dans nos articulations ? Quand ça coince…
Entorse, tendinite, arthrite, arthrose, sciatique, lumbago…
Comprendre et retrouver les clés de notre mobilité et bien-être articulaire.

Rencontre animée par Clotilde Farman   .

Boulevard Anatole Le Braz Bibliothèque Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 96 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sacrée nature Explorer les plantes médicinales Tréguier a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

À voir aussi à Tréguier (Côtes-d'Armor)