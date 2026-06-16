Sacrée nature Explorer les plantes médicinales Boulevard Anatole Le Braz Tréguier

Tréguier

Sacrée nature Explorer les plantes médicinales

Boulevard Anatole Le Braz Bibliothèque Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Comment restaurer souplesse et bien-être dans nos articulations ? Quand ça coince…

Entorse, tendinite, arthrite, arthrose, sciatique, lumbago…

Comprendre et retrouver les clés de notre mobilité et bien-être articulaire.

Rencontre animée par Clotilde Farman .

Boulevard Anatole Le Braz Bibliothèque Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 96 97

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English :

L’événement Sacrée nature Explorer les plantes médicinales Tréguier a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose