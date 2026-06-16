Sacrée nature Explorer les plantes médicinales Boulevard Anatole Le Braz Tréguier
Sacrée nature Explorer les plantes médicinales Boulevard Anatole Le Braz Tréguier mercredi 17 juin 2026.
Tréguier
Sacrée nature Explorer les plantes médicinales
Boulevard Anatole Le Braz Bibliothèque Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Comment restaurer souplesse et bien-être dans nos articulations ? Quand ça coince…
Entorse, tendinite, arthrite, arthrose, sciatique, lumbago…
Comprendre et retrouver les clés de notre mobilité et bien-être articulaire.
Rencontre animée par Clotilde Farman .
Boulevard Anatole Le Braz Bibliothèque Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 96 97
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English :
L’événement Sacrée nature Explorer les plantes médicinales Tréguier a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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