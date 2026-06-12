Sylvain Larrière Sculptures Chapelle des Paulines Tréguier
Sylvain Larrière Sculptures Chapelle des Paulines Tréguier vendredi 19 juin 2026.
Tréguier
Sylvain Larrière Sculptures
Chapelle des Paulines 1 Rue Poul Raoul Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-19
La chapelle des Paulines accueille les sculptures de Sylvain Larrière. .
Chapelle des Paulines 1 Rue Poul Raoul Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 19
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English :
L’événement Sylvain Larrière Sculptures Tréguier a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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