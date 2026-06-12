Sylvain Larrière Sculptures Chapelle des Paulines Tréguier

Tréguier

Sylvain Larrière Sculptures

Chapelle des Paulines 1 Rue Poul Raoul Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-19

La chapelle des Paulines accueille les sculptures de Sylvain Larrière. .

Chapelle des Paulines 1 Rue Poul Raoul Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 19

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English :

L’événement Sylvain Larrière Sculptures Tréguier a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose