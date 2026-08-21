Sacrés Marmots à Saint-Venant (62) – Festival Conteurs en Campagne, EPSM Saint Venant, Saint-Venant

Informations pratiques

Sacrés Marmots à Saint-Venant (62) – Festival Conteurs en Campagne Jeudi 15 octobre, 15h00 EPSM Saint Venant Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T15:00:00+02:00 – 2026-10-15T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T15:00:00+02:00 – 2026-10-15T16:00:00+02:00

Sacrés Marmots

Contes merveilleux en musique

Les contes merveilleux sont des récits têtus, changeant de

costumes au gré du voyage. Garnements insatiables, ils réapparaissent

quand on les croyait morts. Ils parlent de l’envie de vivre. Ils sauvent

les petits, donnent raison aux faibles contre la force brute.

Trois figures de « Cendrillon » émaillent le récit du « Géant sans cœur »

Pourquoi Cendrillon ? Comme une envie de partager des versions différentes de ce récit,

sans doute l’un des plus répandus à travers le monde.

Pourquoi « Le géant sans cœur » ?

Comme un fantôme qui hante la conteuse depuis de nombreuses années

sans qu’elle n’ait jamais osé y toucher.

Aujourd’hui c’est le bon moment !

Tant de géants oublient qu’ils ont un cœur !

Lien vers la bande annonce : LIEN

Public familial à partir de 6 ans

Durée : 1h

Conception, récits, chants : Nadine DEMAREY

Musique : Philippe CARPENTIER

Production : (Cléobadie Productions) Mille mots contes et musique

Crédit Photos : Mélanie Cravero – Imag’inner

EPSM Saint Venant 20, rue de Busnes Saint-Venant 62350 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.foyersruraux5962.fr/conteurs-en-campagne/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0321636608 »}] [{« data »: {« author »: « Nadine Conteuse », « cache_age »: 86400, « description »: « Bande annonce du spectacle « Sacru00e9s Marmots » npar Mille mots contes et musique. nnNadine DEMAREY ConteusenPhilippe CARPENTIER MusiciennPrise de vue et montage : Mu00e9lanie CRAVERO – Imag’innernContact tournu00e9e : 06 87 35 58 28 – millemots.frnCopyright Du00e9cembre 2025 – Tous droits ru00e9servu00e9s – CLEOBADIE PRODUCTIONnSu00e9ance de contes en musique nPublic familial u00e0 partir de 7 ans nDuru00e9e : 1h00 nnPropos : On pourrait appeler cette su00e9ance contu00e9e : u00ab Un T302 farci de trois T510 u00bb. Une recette occulte ? Un message codu00e9 ?nTraduction : Trois figures de u00ab Cendrillon u00bb u00e9maillent le ru00e9cit du u00ab Gu00e9ant sans cu0153ur u00bb.nPourquoi Cendrillon ? Comme une envie de partager des versions diffu00e9rentes de ce ru00e9cit, sans doute lu2019un des plus ru00e9pandus u00e0 travers le monde.nPourquoi u00ab Le gu00e9ant sans cu0153ur u00bb ?nComme un fantu00f4me qui hante la conteuse depuis de nombreuses annu00e9esnsans quu2019elle nu2019ait jamais osu00e9 y toucher.nAujourdu2019hui cu2019est le bon moment ! Tant de gu00e9ants oublient quu2019ils ont un cu0153ur !nnPhilippe Carpentier est cru00e9ateur de paysages sonores u00e0 la guitare. Il joue la musique qui fait respirer les mots, celle qui donne une clu00e9 pour ouvrir l’imaginaire, au gru00e9 des rythmes improvisu00e9s. nnEn savoir plus : https://www.millemots.fr/spectacles-de-contes/sacres-marmots », « type »: « video », « title »: « Teaser – Bande annonce – Sacru00e9s Marmots », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ZA6jJB1miHo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ZA6jJB1miHo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCgYuyZSsi0IA9uXizkfyVXQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Contes merveilleux en musique

Mélanie Cravero