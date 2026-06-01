SacySummer Rue des Croisettes Sacy

Sacy

SacySummer

Rue des Croisettes Château de Sacy Sacy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Tout public

Le 27 juin prochain, dès 19h, le Château de Sacy se transforme et dévoile SacySummer une soirée immersive aux accents estivaux, pensée comme une parenthèse hors du temps.

Ambiance festive, atmosphère ensoleillée, cadre d’exception… tout est réuni pour vous offrir un moment unique.

Au programme groupe de musique, feu d’artifice et DJ set viendront rythmer la soirée.

Rendez-vous le 27 juin pour une soirée qui marquera le début de l’été.

TARIF 120€ par personne

(Incluant le cocktail dînatoire, un verre de champagne de bienvenue et les animations)

?? Château de Sacy

?? 27 juin 2026 à partir de 19h

contact@chateaudesacy-reims.fr .

Rue des Croisettes Château de Sacy Sacy 51500 Marne Grand Est contact@chateaudesacy-reims.fr

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English : SacySummer

L’événement SacySummer Sacy a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT de la Marne