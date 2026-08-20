Safari photo, Maison de l’oralité et du patrimoine, Capbreton

Informations pratiques

Safari photo Dimanche 20 septembre, 15h00 Maison de l’oralité et du patrimoine Landes

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européens du Patrimoines et des thèmes nationaux de cette édition, la Maison de l’Oralité et du Patrimoine (MOP) vous propose :

Un safari photo, pour apprendre à observer, cadrer et raconter le patrimoine en compagnie de l’artiste et photographe Stéphanie Labé.

Dès 9 ans et en famille (enfant(s) + 1 accompagnant)

Inscription sur https://billetterie.festik.net/capbreton/product/safari-photo

Renseignements : 05 58 72 96 05.

Maison de l’oralité et du patrimoine 54 rue du Général de Gaulle, 40130 Capbreton Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 72 96 05 https://www.capbreton.fr/infos-pratiques/mes-loisirs/la-mop-oralite-et-patrimoine.html [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/capbreton/product/safari-photo »}] [{« link »: « https://billetterie.festik.net/capbreton/product/safari-photo »}] Située dans une ancienne bâtisse du XVIème siècle réhabilitée, la Maison de l’oralité et du Patrimoine (MOP) héberge la mémoire de la ville de Capbreton. Un lieu incontournable qui vous révèle les différents visages de la cité marine, son histoire et ses patrimoines. Vous pouvez y découvrir des œuvres originales du fonds patrimonial (peintures, sculptures, cartes, objets, vidéos…). Des audioguides sont à votre disposition afin de compléter votre visite (en français, espagnol, anglais, allemand, et même en gascon !). Le jeune public n’est pas en reste avec notamment des jeux interactifs sur table tactile, un jeu parcours Énigmes à Capbreton, …

Partie prenante du Pôle de l’Oralité, la MOP valorise des collectes de paroles ou histoires locales à écouter sur place : La Torèle de Fred Billy, Un petit coin de parapluie de David Sire, Le Bestiaire du Gouf d’Achille Grimaud ou Radio Estacade de l’Agence de Géographie Affective.

Après votre visite, profitez librement de la terrasse ou du jardin aménagé pour vous détendre, lire ou échanger.

La MOP propose 4 à 5 expositions temporaires par an ainsi qu’un programme d’animations in situ et hors les murs : ateliers, rencontres, balades ou visites guidées…

Toute l’année, la MOP vous propose également des rencontres scientifiques autour du Gouf de Capbreton, un canyon sous-marin et un véritable écosystème vivant !

Retrouvez toute la programmation de la MOP sur www.capbreton.fr.

Pour apprendre à observer, cadrer et raconter le patrimoine en compagnie de l’artiste et photographe Stéphanie Labé.

©Jean Leblanc