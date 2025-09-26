Sage 4tet Le Son de la Terre PARIS 05

Sage 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 mercredi 2 septembre 2026.

Leur son est aussi international que leurs origines, avec une approche fraîche et originale.

Romain Gachot – Trompette

Grégoire Kieffer – Piano

Duarte Fernandes – Contrebasse

Alexander Ivanov – Batterie

En Provenance d’Amsterdam, Sage est un groupe de Jazz s’inspirant de genres traditionnels.

Le mercredi 02 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05