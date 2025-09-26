Sage 4tet Le Son de la Terre PARIS 05
Sage 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 mercredi 2 septembre 2026.
Leur son est aussi international que leurs origines, avec une approche fraîche et originale.
Romain Gachot – Trompette
Grégoire Kieffer – Piano
Duarte Fernandes – Contrebasse
Alexander Ivanov – Batterie
En Provenance d’Amsterdam, Sage est un groupe de Jazz s’inspirant de genres traditionnels.
Le mercredi 02 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05