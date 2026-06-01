Sahab Festival | Gaza : A Collective Scene, une œuvre collaborative in situ, La Gaîté Lyrique, Paris

Sahab Festival | Gaza : A Collective Scene, une œuvre collaborative in situ 5 et 6 juin La Gaîté Lyrique Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T13:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Initiée par l’artiste palestinien Khaled Jarada, en collaboration avec Abod Nasser pour l’animation 2D, cette installation reconstitue une scène de Gaza à travers une fresque dessinée et des projections animées réalisées à partir d’œuvres d’artistes gazaoui·es issues de la collection du Sahab Museum. Les images entrent en dialogue avec la ville représentée, entre mémoire, destruction et réinvention.

Nombre de ces œuvres ont disparu pendant le génocide, tout comme une grande partie de Gaza a été détruite. Développé avec des artistes gazaoui·es aujourd’hui installé·es à Paris ainsi qu’avec des étudiant·es des Beaux-Arts de Paris, le projet prolonge l’installation présentée une première fois au Palais de Tokyo en 2024. Il constitue un hommage à Gaza, à ses artistes et à leur présence malgré les tentatives d’effacement.

Les 5 et 6 juin 2026, la Gaîté Lyrique accueille le Sahab Festival, un rendez-vous dédié à la scène artistique contemporaine palestinienne. Initié en 2021 par le collectif Hawaf, Sahab réunit artistes, chercheur·euses et différentes initiatives palestiniennes. Avec une programmation pluridisciplinaire, le Sahab Festival souhaite créer un espace de réflexion autour des enjeux de mémoire, d’imagination et de solidarités artistiques, affirmant la place de l’art comme résistance à l’effacement, et promesse d’avenir.

La Gaîté Lyrique 3b Rue Papin, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France 33184744900 https://gaite-lyrique.net [{« link »: « https://sahabprojects.org/ »}] La Gaîté Lyrique, lieu culturel de la Ville de Paris, entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, elle invite à passer de l’idée à l’action, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une table ronde, d’un verre, d’une performance, d’un atelier ou d’une projection. La Gaîté Lyrique est un lieu ouvert au quotidien pour accompagner une nouvelle génération de talents, décloisonner les pratiques et les publics, et ainsi construire de nouveaux récits à échelle européenne. Main dans la main avec les artistes, les activistes, les penseurs et penseuses, les acteurs et actrices du changement, la Gaîté Lyrique – Fabrique de l’époque propose de nouvelles façons de créer et d’agir ensemble.

Dans le cadre du [Sahab Festival](https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/sahab-festival/), _Gaza: A Collective Scene_ est une installation murale collaborative réunissant les artistes visuels Abod…

© Khaled Jarada