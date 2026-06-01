Sahab Festival | Penser le futur de Gaza : créations et solidarités face à l’anéantissement, un symposium conçu par MAAN for Gaza Artists, La Gaîté Lyrique, Paris

Sahab Festival | Penser le futur de Gaza : créations et solidarités face à l’anéantissement, un symposium conçu par MAAN for Gaza Artists 5 et 6 juin La Gaîté Lyrique Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T13:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Le collectif MAAN for Gaza Artists réunit artistes et chercheur·euses engagé·es pour la Palestine autour d’un symposium pour penser le futur de Gaza, à travers des gestes de création et de solidarité face à l’anéantissement. Ces tables-rondes reviendront sur la destruction du patrimoine culturel à Gaza, les défis de l’accueil d’artistes en urgence et les horizons de reconstruction, en dépit du génocide en cours.

→ Création, destruction, reconstruction, le vendredi 5 juin à partir de 13h30

Sur inscription

→ Pour une solidarité artistique transnationale, le samedi 6 juin à partir de 11h

Sur inscription

Le collectif MAAN for Gaza Artists réunit artistes et chercheur·euses engagé·es pour la Palestine autour d’un symposium pour penser le futur de Gaza, à travers des gestes de création et de solidarité face à l’anéantissement. Ces tables-rondes reviendront sur la destruction du patrimoine culturel à Gaza, les défis de l’accueil d’artistes en urgence et les horizons de reconstruction, en dépit du génocide en cours.

Ces rencontres se déroulent en résonance avec le colloque international « Faire face à l’anéantissement : créations, accueils et engagements » qui se déroule à Marseille, les 21 et 22 mai 2026, et de l’exposition « Déplacer le silence : 46 artistes et poéte·sses de Gaza » sous le commissariat de Rasha Salti et Anna Breton pour MAAN for Gaza Artists.

Avec : Samaa Abu Allaban, Mohamed Abusal, Michel Agier, Mahmoud Alshaer, Ahmad Ashour, Rita Baroud, Anna Breton, Mohamed Bourouissa, Andres Burbano, Dominique Dupart, Nour Elassy, Feryel Kaabeche, Karim Kattan, Tarik Kiswanson, Pauline de Laboulaye, Laura Lohéac, Nadine Naous, Salman Nawati, Malika Rahal, Rasha Salti, Marion Slitine, Elvan Zabunyan…

Programme détaillé sur le site de la Gaîté Lyrique

Les 5 et 6 juin 2026, la Gaîté Lyrique accueille le Sahab Festival, un rendez-vous dédié à la scène artistique contemporaine palestinienne. Initié en 2021 par le collectif Hawaf, Sahab réunit artistes, chercheur·euses et différentes initiatives palestiniennes. Avec une programmation pluridisciplinaire, le Sahab Festival souhaite créer un espace de réflexion autour des enjeux de mémoire, d’imagination et de solidarités artistiques, affirmant la place de l’art comme résistance à l’effacement, et promesse d’avenir.

La Gaîté Lyrique 3b Rue Papin, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France 33184744900 https://gaite-lyrique.net [{« type »: « link », « value »: « https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/sahab-festival »}] [{« link »: « https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/sahab-festival/ »}, {« link »: « https://sahabprojects.org/ »}] La Gaîté Lyrique, lieu culturel de la Ville de Paris, entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, elle invite à passer de l’idée à l’action, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une table ronde, d’un verre, d’une performance, d’un atelier ou d’une projection. La Gaîté Lyrique est un lieu ouvert au quotidien pour accompagner une nouvelle génération de talents, décloisonner les pratiques et les publics, et ainsi construire de nouveaux récits à échelle européenne. Main dans la main avec les artistes, les activistes, les penseurs et penseuses, les acteurs et actrices du changement, la Gaîté Lyrique – Fabrique de l’époque propose de nouvelles façons de créer et d’agir ensemble.

Le collectif MAAN for Gaza Artists réunit artistes et chercheur·euses engagé·es pour la Palestine autour d’un symposium pour penser le futur de Gaza, à travers des gestes de création et de solidarité…

© Ayman Alhossary