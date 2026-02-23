Sahar La Cité de la Voix Vézelay

Sahar

La Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Sahar l’aube en arabe, la lune en hébreu est une rencontre musicale entre les voix de Karen Vourc’h et Dima Bawab, portées par l’accordéon de David Venitucci et le oud de Mohannad Nasser.

De Ravel à Poulenc, de Weill aux chants traditionnels yiddish et palestiniens, jusqu’à une création inédite du compositeur iranien Sina Fallahzadeh inspirée de ses propres poèmes et de ceux de Léa Goldberg, le programme tisse un dialogue d’âmes et de cultures.

Un récital où les langues deviennent passerelles, où chaque note fait naître l’éclat fragile mais nécessaire d’une humanité partagée. .

