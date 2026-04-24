Saint-Allouestre en fête ! Saint-Allouestre
Saint-Allouestre en fête ! Saint-Allouestre samedi 11 juillet 2026.
Saint-Allouestre
Saint-Allouestre en fête !
Plan d’eau Saint-Allouestre Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Soirée musicale organisée par les associations de la ville et animée par le groupe Diabless.
Restauration et boissons sur place.
A partir de 19h autour du plan d’eau. .
Plan d’eau Saint-Allouestre 56500 Morbihan Bretagne +33 6 10 59 56 41
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English :
L’événement Saint-Allouestre en fête ! Saint-Allouestre a été mis à jour le 2026-04-24 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE