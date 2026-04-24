Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Saint-Allouestre en fête ! Saint-Allouestre

Saint-Allouestre en fête ! Saint-Allouestre samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Plan d'eau

Ville : 56500 Saint-Allouestre

Département : Morbihan

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Saint-Allouestre

Saint-Allouestre en fête !

Plan d’eau Saint-Allouestre Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Soirée musicale organisée par les associations de la ville et animée par le groupe Diabless.
Restauration et boissons sur place.
A partir de 19h autour du plan d’eau.   .

Plan d’eau Saint-Allouestre 56500 Morbihan Bretagne +33 6 10 59 56 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Saint-Allouestre en fête ! Saint-Allouestre a été mis à jour le 2026-04-24 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

À voir aussi à Saint-Allouestre (Morbihan)