Saint-Capraise en fête Place du Bicentenaire Saint-Capraise-de-Lalinde

Saint-Capraise-de-Lalinde

Saint-Capraise en fête

Place du Bicentenaire Le Bourg Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Au programme

A partir de 19h30 Marché gourmand & buvette. Amenez vos couverts !

21h Spectacle cabaret avec Lynshow (1 chanteur, 3 danseurs et 2 artistes acrobates)

23h spectacle pyrotechnique .

Place du Bicentenaire Le Bourg Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 47 65

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English : Saint-Capraise en fête

L’événement Saint-Capraise en fête Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides