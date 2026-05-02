Saint-Capraise en fête Place du Bicentenaire Saint-Capraise-de-Lalinde
Saint-Capraise en fête Place du Bicentenaire Saint-Capraise-de-Lalinde samedi 18 juillet 2026.
Saint-Capraise-de-Lalinde
Saint-Capraise en fête
Place du Bicentenaire Le Bourg Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Au programme
A partir de 19h30 Marché gourmand & buvette. Amenez vos couverts !
21h Spectacle cabaret avec Lynshow (1 chanteur, 3 danseurs et 2 artistes acrobates)
23h spectacle pyrotechnique .
Place du Bicentenaire Le Bourg Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 47 65
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English : Saint-Capraise en fête
L’événement Saint-Capraise en fête Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides