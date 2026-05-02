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Saint-Capraise en fête Place du Bicentenaire Saint-Capraise-de-Lalinde

Saint-Capraise en fête Place du Bicentenaire Saint-Capraise-de-Lalinde

Saint-Capraise en fête Place du Bicentenaire Saint-Capraise-de-Lalinde samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Place du Bicentenaire

Adresse : Le Bourg

Ville : 24150 Saint-Capraise-de-Lalinde

Département : Dordogne

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Capraise-de-Lalinde

Saint-Capraise en fête

Place du Bicentenaire Le Bourg Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Au programme
A partir de 19h30 Marché gourmand & buvette. Amenez vos couverts !
21h Spectacle cabaret avec Lynshow (1 chanteur, 3 danseurs et 2 artistes acrobates)
23h spectacle pyrotechnique   .

Place du Bicentenaire Le Bourg Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 47 65 

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English : Saint-Capraise en fête

L’événement Saint-Capraise en fête Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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