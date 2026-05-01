Saint-Christophe en Lumières concert de musiques de films Saint-Christophe-sur-Condé
Saint-Christophe en Lumières concert de musiques de films Saint-Christophe-sur-Condé samedi 30 mai 2026.
Saint-Christophe-sur-Condé
Saint-Christophe en Lumières concert de musiques de films
Eglise Saint-Christophe-sur-Condé Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Dans le cadre du festival Pierres en lumières , un concert de musiques de films, par l’Harmonie de Freneuse sur Risle, est organisé dans l’église, .
Eglise Saint-Christophe-sur-Condé 27450 Eure Normandie +33 2 32 56 02 57 mairie.christophesurconde@orange.fr
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English : Saint-Christophe en Lumières concert de musiques de films
L’événement Saint-Christophe en Lumières concert de musiques de films Saint-Christophe-sur-Condé a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge