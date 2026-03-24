Saint-Christophe en Lumières Saint-Christophe-sur-Condé
Saint-Christophe en Lumières Saint-Christophe-sur-Condé vendredi 29 mai 2026.
Saint-Christophe en Lumières
Place de la Mairie Saint-Christophe-sur-Condé Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:45:00
fin : 2026-05-29 20:30:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Vendredi 29 mai
17h45 Accueil et projection St Christophe en lumières
18h00 Présentation de l’histoire du village par Mathieu BARÉ dans la salle de la mairie
19h30 Inauguration avec un apéro
Samedi 30 mai
14h45 Projection St Christophe en lumières
15h00 Récit de la fromagerie par Mathieu BARÉ dans la salle de la mairie
16h00 17h00 Exposé sur les graffitis des aspects historiques et artistiques par Robert MARIE, ancien maire de St. Etienne l’Allier dans la salle de la mairie
17h00 17h30 Projection St Christophe en lumières
20h30 21h30 Concert dans l’église Musiques de films par l’Harmonie de Freneuse sur Risle.
De 21h30 à 23h00 Mise en lumière des murs extérieurs et graffitis de l’église
Dimanche 31 mai
10h45 Projection St Christophe en lumières
11h00 Récit théâtralisé sur la fromagerie par Thomas GRANSIRE
14H45 Projection St Christophe en lumières
15h Récit théâtralisé sur la fromagerie par Thomas GRANSIRE
16h-17h Projection St Christophe en lumières .
Place de la Mairie Saint-Christophe-sur-Condé 27450 Eure Normandie +33 2 32 56 02 57 mairie.christophesurconde@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint-Christophe en Lumières
L’événement Saint-Christophe en Lumières Saint-Christophe-sur-Condé a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure