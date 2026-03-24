Saint-Christophe en Lumières

Place de la Mairie Saint-Christophe-sur-Condé Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:45:00

fin : 2026-05-29 20:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Vendredi 29 mai

17h45 Accueil et projection St Christophe en lumières

18h00 Présentation de l’histoire du village par Mathieu BARÉ dans la salle de la mairie

19h30 Inauguration avec un apéro

Samedi 30 mai

14h45 Projection St Christophe en lumières

15h00 Récit de la fromagerie par Mathieu BARÉ dans la salle de la mairie

16h00 17h00 Exposé sur les graffitis des aspects historiques et artistiques par Robert MARIE, ancien maire de St. Etienne l’Allier dans la salle de la mairie

17h00 17h30 Projection St Christophe en lumières

20h30 21h30 Concert dans l’église Musiques de films par l’Harmonie de Freneuse sur Risle.

De 21h30 à 23h00 Mise en lumière des murs extérieurs et graffitis de l’église

Dimanche 31 mai

10h45 Projection St Christophe en lumières

11h00 Récit théâtralisé sur la fromagerie par Thomas GRANSIRE

14H45 Projection St Christophe en lumières

15h Récit théâtralisé sur la fromagerie par Thomas GRANSIRE

16h-17h Projection St Christophe en lumières .

Place de la Mairie Saint-Christophe-sur-Condé 27450 Eure Normandie +33 2 32 56 02 57 mairie.christophesurconde@orange.fr

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English : Saint-Christophe en Lumières

L’événement Saint-Christophe en Lumières Saint-Christophe-sur-Condé a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure