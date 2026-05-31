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Saint Eldorado, Bergerie nationale, 78120 Rambouillet, Rambouillet

Saint Eldorado, Bergerie nationale, 78120 Rambouillet, Rambouillet

Saint Eldorado, Bergerie nationale, 78120 Rambouillet, Rambouillet jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Bergerie nationale, 78120 Rambouillet

Adresse : 78120 Rambouillet

Ville : 78120 Rambouillet

Département : Yvelines

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Saint Eldorado Jeudi 25 juin, 19h00 Bergerie nationale, 78120 Rambouillet Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T19:00:00+02:00 – 2026-06-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-25T19:00:00+02:00 – 2026-06-25T22:00:00+02:00

la Bergerie accueille Saint Eldorado
Avec Yann Destal, ex-chanteur de Modjo, en duo avec Pauline Destal.
De la variété sixties aux tubes d’aujourd’hui, en anglais, en français, leur répertoire traverse les époques avec talent, originalité et naturel.

Bergerie nationale, 78120 Rambouillet 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France
Saint Eldorado

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