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[Saint-Jacques-de-la-Lande] atelier « Comprendre sa facture d’énergie et connaître ses droits » Mairie, 1 Rue François Mitterrand, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande, France Saint-Jacques-de-la-Lande

[Saint-Jacques-de-la-Lande] atelier « Comprendre sa facture d’énergie et connaître ses droits » Mairie, 1 Rue François Mitterrand, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande, France Saint-Jacques-de-la-Lande jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Mairie, 1 Rue François Mitterrand, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande, France

Adresse : 1 Rue François Mitterrand, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande, France

Ville : 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

[Saint-Jacques-de-la-Lande] atelier « Comprendre sa facture d’énergie et connaître ses droits » Mairie, 1 Rue François Mitterrand, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande, France Saint-Jacques-de-la-Lande Jeudi 21 mai, 13h45 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

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Le jeudi 21 mai 2026, de 13H45 à 15H45
Salle du conseil de la Mairie, St Jacques de la Lande
Gratuit
Sur inscription : 02.99.29.75.30
Atelier grand public « Comprendre sa facture d’énergie et connaître ses droits »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-21T13:45:00.000+02:00
Fin : 2026-05-21T15:45:00.000+02:00

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 02.99.29.75.30

Mairie, 1 Rue François Mitterrand, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande, France 1 Rue François Mitterrand, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande, France La Morinais Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine


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