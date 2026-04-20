[Saint-Jacques-de-la-Lande] atelier « Comprendre sa facture d’énergie et connaître ses droits » Mairie, 1 Rue François Mitterrand, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande, France Saint-Jacques-de-la-Lande
[Saint-Jacques-de-la-Lande] atelier « Comprendre sa facture d’énergie et connaître ses droits » Mairie, 1 Rue François Mitterrand, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande, France Saint-Jacques-de-la-Lande jeudi 21 mai 2026.
[Saint-Jacques-de-la-Lande] atelier « Comprendre sa facture d’énergie et connaître ses droits » Mairie, 1 Rue François Mitterrand, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande, France Saint-Jacques-de-la-Lande Jeudi 21 mai, 13h45 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
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Le jeudi 21 mai 2026, de 13H45 à 15H45
Salle du conseil de la Mairie, St Jacques de la Lande
Gratuit
Sur inscription : 02.99.29.75.30
Atelier grand public « Comprendre sa facture d’énergie et connaître ses droits »
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-21T13:45:00.000+02:00
Fin : 2026-05-21T15:45:00.000+02:00
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02.99.29.75.30
Mairie, 1 Rue François Mitterrand, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande, France 1 Rue François Mitterrand, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande, France La Morinais Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine
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