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Volante – Solo pour une maraîchère Jardin du Care Saint-Jacques-de-la-Lande

Volante – Solo pour une maraîchère Jardin du Care Saint-Jacques-de-la-Lande mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Jardin du Care

Adresse : Le Petit Haut-Bois

Ville : 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Département : 35

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 18:30

Heure de fin : 19:30

Tarif : A partir de 5€

Avec Ferme Nomade, Armelle VERRIPS, maraîchère et comédienne, créé des spectacles et interventions sur le monde paysan.
Venez découvrir « Volante. Solo pour une maraîchère ».

« Volante, c’est l’histoire d’une jeune femme qui a repris en urgence la ferme familiale pour éviter de voir disparaître cet héritage. En évoquant son grand-père, elle partage la joie de trouver sa place dans la lignée en cultivant les échalotes dites d’ici.
Mais à travers son récit sont aussi évoquées les difficultés liées à une installation paysanne. »

Spectacle dans le jardin de l’association La Clé du Champ, le Care, acronyme de Champ à rêves étoilés. Le nom est à prononcer à l’anglaise pour faire référence au verbe anglais To care (prendre soin) et au mot breton Ker (maison).

Durée du spectacle : 50 min, tout public.
Suivi d’une collation végétarienne en vente.
Réservation : https://www.helloasso.com/associations/la-cle-du-champ/evenements/volante-solo-pour-une-maraichere

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