Volante – Solo pour une maraîchère Jardin du Care Saint-Jacques-de-la-Lande

Avec Ferme Nomade, Armelle VERRIPS, maraîchère et comédienne, créé des spectacles et interventions sur le monde paysan.

Venez découvrir « Volante. Solo pour une maraîchère ».

« Volante, c’est l’histoire d’une jeune femme qui a repris en urgence la ferme familiale pour éviter de voir disparaître cet héritage. En évoquant son grand-père, elle partage la joie de trouver sa place dans la lignée en cultivant les échalotes dites d’ici.

Mais à travers son récit sont aussi évoquées les difficultés liées à une installation paysanne. »

Spectacle dans le jardin de l’association La Clé du Champ, le Care, acronyme de Champ à rêves étoilés. Le nom est à prononcer à l’anglaise pour faire référence au verbe anglais To care (prendre soin) et au mot breton Ker (maison).

Durée du spectacle : 50 min, tout public.

Suivi d’une collation végétarienne en vente.

Réservation : https://www.helloasso.com/associations/la-cle-du-champ/evenements/volante-solo-pour-une-maraichere