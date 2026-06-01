Saint-Jo en fête, Bois des Quatre Jeudis, Nantes
Saint-Jo en fête, Bois des Quatre Jeudis, Nantes samedi 13 juin 2026.
Saint-Jo en fête Samedi 13 juin, 11h00 Bois des Quatre Jeudis Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00
Au programme pour cette édition, vous retrouverez :
– un espace enfants avec lecture, contes, jeux de construction de cabanes et spectacles
– un bar à paillettes
– un atelier de sérigraphie
– des jeux en bois
– un stand de peintures de figurines avec l’association Schola Hasarda
– une présentation et intiation à la salsa
– un spectacle de danse
– un blind-test géant
– un concert du groupe Flat Dogs
– un espace restauration et bar
Nous vous retrouvons donc au Jardin des Quatre Jeudis, derrière l’allée de Portricq, dès 11h et jusqu’à 22h.
Bois des Quatre Jeudis Passage des Tauzins, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Saint-Jo en fête est un festival de quartier festif, l’occasion de passer un moment convivial en famille ou entre amis et de profiter d’un programme riche, avec animations, spectacles et concerts. fête quartier
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