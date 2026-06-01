Saint-Lanne

Saint-Lanne en fête

Salle des fêtes SAINT-LANNE Saint-Lanne Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le comité des fêtes de Saint-Lanne vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale au cœur du village. Dès 20h, l’ambiance sera assurée par le groupe Les Fantaskes, qui animera la soirée dans une atmosphère chaleureuse et festive.

À 21h, les amateurs de sport pourront suivre la diffusion de la finale du Top 14 Rugby sur écran géant avant de prolonger la soirée dans une ambiance musicale.

Un repas traiteur est également proposé avec au menu melon et jambon du pays, cochon à la broche accompagné de sa poêlée forestière, salade, fromage, tarte, vin et café compris.

La réservation du repas est obligatoire avant le 23 juin. Renseignements et inscriptions au 06 83 29 61 14.

Une soirée placée sous le signe de la fête, du partage et de la convivialité à ne pas manquer à Saint-Lanne.

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Salle des fêtes SAINT-LANNE Saint-Lanne 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 29 61 14 mairie.stlanne@orange.fr

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English :

The Comité des fêtes de Saint-Lanne invites you to a festive evening in the heart of the village. From 8pm, the atmosphere will be provided by the group Les Fantaskes, who will enliven the evening in a warm and festive atmosphere.

At 9pm, sports fans will be able to watch the Top 14 Rugby final on a giant screen, before continuing the evening in a musical atmosphere.

A catered meal is also on offer, with the menu including: melon and local ham, spit-roasted pig with pan-fried forest mushrooms, salad, cheese, tart, wine and coffee.

Reservations must be made before June 23. Information and registration on 06 83 29 61 14.

An evening of festivities, sharing and conviviality not to be missed in Saint-Lanne.

L’événement Saint-Lanne en fête Saint-Lanne a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65