Saint-Lunaire en marche Randonnée à Saint-Briac 360° Parking de la salle omnisports Saint-Briac-sur-Mer
lundi 24 août 2026 · Parking de la salle omnisports · Saint-Briac-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Briac-sur-Mer
Saint-Lunaire en marche Randonnée à Saint-Briac 360°
Parking de la salle omnisports 17, vallée Gatorge Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 09:00:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Saint-Lunaire en marche propose une randonnée à Saint-Briac 360°, version été.
Rendez-vous au parking de la salle omnisports à 8 h 45.
Départ de la randonnée 9 h.
Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée. .
Parking de la salle omnisports 17, vallée Gatorge Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 61 57 03 51
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English :
L’événement Saint-Lunaire en marche Randonnée à Saint-Briac 360° Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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