Saint-Lunaire en marche Randonnée à Saint-Briac 360° Parking de la salle omnisports Saint-Briac-sur-Mer

lundi 24 août 2026 · Parking de la salle omnisports · Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Lunaire en marche Randonnée à Saint-Briac 360°

Parking de la salle omnisports 17, vallée Gatorge Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 09:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Saint-Lunaire en marche propose une randonnée à Saint-Briac 360°, version été.

Rendez-vous au parking de la salle omnisports à 8 h 45.

Départ de la randonnée 9 h.

Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée. .

Parking de la salle omnisports 17, vallée Gatorge Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 61 57 03 51

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English :

L’événement Saint-Lunaire en marche Randonnée à Saint-Briac 360° Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme