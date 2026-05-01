Saint-Macaire Sort Le Grand Jeu Saint-Macaire
Saint-Macaire Sort Le Grand Jeu Saint-Macaire samedi 30 mai 2026.
Saint-Macaire
Saint-Macaire Sort Le Grand Jeu
Saint-Macaire Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
L’association Ludothèque Éphémère présente la 12ème édition de Saint-Macaire sort le Grand Jeu ! Ce festival ludique et (ré)créatif prendra lieu et place dans la cité médiévale de Saint-Macaire.
AU PROGRAMME
– Grand espace Playmobil
– Jeux de société
– Petite enfance
– Espaces roulants
– Jeux de construction
– Jeux surdimensionnés en bois
– Circuits de billes
– Boutique seconde vie du jeu
Et de nombreuses surprises !
Buvette et restauration sur place midi et soir .
Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 78 83 accueil.cvlv@gmail.com
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English :
L’événement Saint-Macaire Sort Le Grand Jeu Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-05-05 par La Gironde du Sud
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