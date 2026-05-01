Saint-Macaire

Saint-Macaire Sort Le Grand Jeu

Saint-Macaire Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

L’association Ludothèque Éphémère présente la 12ème édition de Saint-Macaire sort le Grand Jeu ! Ce festival ludique et (ré)créatif prendra lieu et place dans la cité médiévale de Saint-Macaire.

AU PROGRAMME

– Grand espace Playmobil

– Jeux de société

– Petite enfance

– Espaces roulants

– Jeux de construction

– Jeux surdimensionnés en bois

– Circuits de billes

– Boutique seconde vie du jeu

Et de nombreuses surprises !

Buvette et restauration sur place midi et soir .

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 78 83 accueil.cvlv@gmail.com

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English :

L’événement Saint-Macaire Sort Le Grand Jeu Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-05-05 par La Gironde du Sud