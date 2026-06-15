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Saint-Martin-Curton en fête Saint-Martin-Curton

Saint-Martin-Curton en fête Saint-Martin-Curton

Saint-Martin-Curton en fête Saint-Martin-Curton vendredi 7 août 2026.

Ville : 47700 Saint-Martin-Curton

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif : 16 16 16 Tarif de base plein tarif

Saint-Martin-Curton

Saint-Martin-Curton en fête

Saint-Martin-Curton Lot-et-Garonne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

Vendredi 21h super loto
Samedi 14h duel des paysans et concours de pétanque 20h repas magret frites
Dimanche 8h30 randonnée pédestre 12h restauration sur place 15h concours de belote (réservé aux habitants et invités) 19h apéritif animé par Alegria Banda 20h repas Fideua
Exposition des artistes curtonnaises, jeux gonflables   .

Saint-Martin-Curton 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 45 04 

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English : Saint-Martin-Curton en fête

L’événement Saint-Martin-Curton en fête Saint-Martin-Curton a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Coteaux et Landes de Gascogne