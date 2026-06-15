Saint-Martin-Curton en fête Saint-Martin-Curton
Saint-Martin-Curton en fête Saint-Martin-Curton vendredi 7 août 2026.
Saint-Martin-Curton
Saint-Martin-Curton en fête
Saint-Martin-Curton Lot-et-Garonne
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Vendredi 21h super loto
Samedi 14h duel des paysans et concours de pétanque 20h repas magret frites
Dimanche 8h30 randonnée pédestre 12h restauration sur place 15h concours de belote (réservé aux habitants et invités) 19h apéritif animé par Alegria Banda 20h repas Fideua
Exposition des artistes curtonnaises, jeux gonflables .
Saint-Martin-Curton 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 45 04
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English : Saint-Martin-Curton en fête
L’événement Saint-Martin-Curton en fête Saint-Martin-Curton a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Coteaux et Landes de Gascogne