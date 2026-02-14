Saint-Maurice Pellevoisin / Les petits labos « Musique et sciences », médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin, Lille

Saint-Maurice Pellevoisin / Les petits labos « Musique et sciences » Mardi 17 février, 15h00 médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T15:00:00+01:00 – 2026-02-17T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-17T15:00:00+01:00 – 2026-02-17T16:30:00+01:00

Qu’est-ce que le son ? Comment il se crée et se propage ? Quelle est la différence entre un bruit et une note de musique ? Découvre-le à travers diverses petites expériences. Crée ensuite ton propre instrument de musique et continue à expérimenter à la maison !

Mardi 17 février, de 15h à 16h30

A partir de 7 ans

Médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin

Gratuit, sur réservation (auprès de la bibliothèque : 03 20 12 53 90 / bm-lille.fr)

médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin 205 bis, rue Faubourg de Roubaix Lille 59110 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 12 53 90 »}]

