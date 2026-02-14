Saint-Maurice Pellevoisin / Les petits labos « Musique et sciences », médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin, Lille
Saint-Maurice Pellevoisin / Les petits labos « Musique et sciences » Mardi 17 février, 15h00 médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin Nord
Sur réservation
Qu’est-ce que le son ? Comment il se crée et se propage ? Quelle est la différence entre un bruit et une note de musique ? Découvre-le à travers diverses petites expériences. Crée ensuite ton propre instrument de musique et continue à expérimenter à la maison !
Mardi 17 février, de 15h à 16h30
A partir de 7 ans
Médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin
Gratuit, sur réservation (auprès de la bibliothèque : 03 20 12 53 90 / bm-lille.fr)
médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin 205 bis, rue Faubourg de Roubaix Lille 59110 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France
