Informations pratiques

Saint-Michel-de-Castelnau

Saint-Michel-de-Castelnau en fête

Eglise Saint-Michel-de-Castelnau Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26

À l’approche de la Saint-Michel, le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous les 25 et 26 septembre 2026 pour un nouveau week-end festif !

Vendredi 25 septembre 21h

Grand LOTO avec de nombreux lots à gagner viande, repas au restaurant, bons d’achat et bien d’autres surprises !

Samedi 26 septembre à partir de 19h

Repas spectacle sur réservation

Menu gourmand (assiette basque, axoa de veau et pomme de terre, salade fromage, café gourmand, apéritif, vin, café compris)

22h30 grand spectacle de feu de 45 minutes, animé par Pyromad ✨

Spectacle ouvert à tous !

Réservation pour le repas avant le 15 septembre

06 38 92 67 00 06 85 75 42 32

On compte sur vous pour faire de cette Saint-Michel un beau moment de partage, de fête et de convivialité !

Parce qu’à Saint-Michel-de-Castelnau… nous n’avons vraiment pas dit notre dernier mot ! .

Eglise Saint-Michel-de-Castelnau 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 92 67 00

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English : Saint-Michel-de-Castelnau en fête

L’événement Saint-Michel-de-Castelnau en fête Saint-Michel-de-Castelnau a été mis à jour le 2026-08-23 par La Gironde du Sud