Saint Mont Vignoble en Course Rue Bernard Tumapaler Saint-Mont

Saint Mont Vignoble en Course

Rue Bernard Tumapaler Plaimont Saint-Mont Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Vous l’attendiez tous… la 8ᵉ édition du Trail de Saint-Mont est officiellement lancée !

Et autant vous le dire tout de suite 2026 s’annonce mémorable

Nous sommes très heureux de vous dévoiler l’affiche de cette nouvelle édition, qui se déroulera le samedi 29 août 2026… dans un tout nouveau lieu, cap sur LELIN-LAPUJOLLE !

Un village au charme authentique, entouré de paysages naturels, parfait pour vivre (et transpirer ) une belle aventure trail.

Ce qui vous attend sur les sentiers

⛰️ Des sentiers surplombant la vallée de l’Adour, offrant une vue majestueuse sur la chaîne des Pyrénées

Des passages inédits, avec en bonus une portion du mythique chemin de Compostelle (GR65)

Des panoramas variés entre vignes, bois et sentiers vallonnés

Et bien sûr, l’ambiance unique qui fait l’ADN du Trail de Saint-Mont

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Rue Bernard Tumapaler Plaimont Saint-Mont 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 64 79 course@vins-saintmont.com

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English :

You’ve all been waiting for it? the 8th edition of the Trail de Saint-Mont is officially underway!

And we might as well tell you right now: 2026 promises to be memorable?

We are delighted to unveil the poster for this new edition, which will take place on Saturday, August 29, 2026? in a brand-new location: LELIN-LAPUJOLLE!

A village with authentic charm, surrounded by natural landscapes, perfect for experiencing (and sweating out?) a great trail adventure.

What awaits you on the trails

?? Trails overlooking the Adour valley, offering majestic views of the Pyrenees mountain range

? Unique passages, including a bonus section of the legendary Chemin de Compostelle (GR65)

? Varied panoramas between vineyards, woods and hilly trails

? And of course, the unique atmosphere that is the DNA of the Trail de Saint-Mont

L’événement Saint Mont Vignoble en Course Saint-Mont a été mis à jour le 2026-03-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65