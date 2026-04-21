Saint-Ouen-les-Vignes

Saint-Ouen-les-Vignes au fil de l’eau Les vacances des 6-12 ans

Place de l’Église Saint-Ouen-les-Vignes Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:30:00

fin : 2026-07-20 11:45:00

Date(s) :

2026-07-20

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

La Remberge coule au cœur du village de Saint-Ouen-les-Vignes. La présence de la rivière se lit dans le paysage, dans les aménagements (ponts), dans le travail des habitants (moulins, lavoirs) ou encore dans les loisirs (pêche)…

Après une balade au fil de l’eau, fabrique un petit moulin à rapporter à la maison !

RDV devant l’église

Durée 1h15 environ

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

RESERVATION OBLIGATOIRE nombre de places limité ! 5 .

Place de l’Église Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Saint-Ouen-les-Vignes au fil de l’eau Les vacances des 6-12 ans Saint-Ouen-les-Vignes a été mis à jour le 2026-04-21 par ADT 37