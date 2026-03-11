Saint Pat’Chouffe au Café Le Commerce Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande

Saint Pat’Chouffe au Café Le Commerce Chez les Filles

Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

KARPATT en concert

Groupe de musique française

Restauration sur place et bières à flot !

Dress code: KILT

Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61

English : Saint Pat’Chouffe au Café Le Commerce Chez les Filles

KARPATT in concert

French music band

On-site catering and plenty of beer!

Dress code: KILT

L’événement Saint Pat’Chouffe au Café Le Commerce Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Val de Garonne