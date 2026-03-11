Saint Pat’Chouffe au Café Le Commerce Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande
Saint Pat’Chouffe au Café Le Commerce Chez les Filles
Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-19
KARPATT en concert
Groupe de musique française
Restauration sur place et bières à flot !
Dress code: KILT
Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61
English : Saint Pat’Chouffe au Café Le Commerce Chez les Filles
KARPATT in concert
French music band
On-site catering and plenty of beer!
Dress code: KILT
