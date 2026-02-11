SAINT PATRICK 2026 PARIS : Les Soirées O’Sullivans qui font trembler la capitale ! O’Sullivans Champs elysées Paris
SAINT PATRICK 2026 PARIS : Les Soirées O’Sullivans qui font trembler la capitale ! O’Sullivans Champs elysées Paris mardi 17 mars 2026.
Saint Patrick à Paris : Tous les O’Sullivans en Mode Fête Irlandaise MAX !
L’événement irlandais numéro 1 à Paris ! Tous les pubs irlandais O’Sullivans de la capitale explosent pour la Saint Patrick 2026 :
- Guinness pression illimitée + pinte à prix canon toute la journée !
- Goodies Saint Patrick : chapeaux leprechaun, colliers shamrocks à gogo !
- Surprises monstres : jeux à gratter O’Sullivans, chaudrons leprechaun, pièces d’or à gagner !
- Danses irlandaises, DJ set, live music jusqu’au bout de la nuit + street food irlandaise !
Du Bastille à Pigalle, chaque bar dansant O’Sullivans devient LE spot Saint Patrick à Paris !
Top 5 Pubs Irlandais O’Sullivans Paris pour Saint Patrick 2026
Les meilleurs pubs irlandais Paris O’Sullivans pour votre Saint Patrick à Paris, ces bars sportifs Paris prêts à faire trembler Paris le 17 mars !
- O’Sullivans Bastille (12e)
- Grands Boulevards (2e)
- By The Mill Pigalle (18e)
- Franklin Roosevelt (8e)
- Rebel Bar Châtelet (4e)
Programme COMPLET Saint Patrick 2026 chez Tous les O’Sullivans Paris :
- 12h-18h : Happy hour Guinness + street food (fish & chips irlandais) !
- 18h-22h : Danses irlandaises live + jeux à gratter O’Sullivans partout !
- 22h-minuit : DJ set monumental + concours (chaudrons leprechaun, tickets à gratter) !
- Après minuit : Afterparty irlandaise jusqu’au petit matin
O’Sullivans = LA Saint Patrick à Paris Incontournable !
Les pubs irlandais O’Sullivans Paris règnent sur la Saint Patrick à Paris : bonne ambiance irlandaise de fou, Guinness fraîche à volonté, goodies + surprises géantes) à chaque instant ! Réservez MAINTENANT votre place en pub irlandais Paris pour la Saint Patrick 2026 à Paris – ça va être bondé dans ces bars sportifs Paris mythiques !
Cette année, la Saint Patrick enflamme Paris le 17 mars avec des soirées dans tous les pubs irlandais O’Sullivans !
Le mardi 17 mars 2026
de 12h00 à 06h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-17T13:00:00+01:00
fin : 2026-03-18T07:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-17T12:00:00+02:00_2026-03-17T06:00:00+02:00
O’Sullivans Champs elysées 63 av Franklin D. Roosevelt 75008 Paris
https://shotgun.live/venues/o-sullivans
Afficher la carte du lieu O’Sullivans Champs elysées et trouvez le meilleur itinéraire