SAINT PATRICK 2026 PARIS : Les Soirées O’Sullivans qui font trembler la capitale ! O’Sullivans Champs elysées Paris

Saint Patrick à Paris : Tous les O’Sullivans en Mode Fête Irlandaise MAX !

L’événement irlandais numéro 1 à Paris ! Tous les pubs irlandais O’Sullivans de la capitale explosent pour la Saint Patrick 2026 :

Guinness pression illimitée + pinte à prix canon toute la journée !

Goodies Saint Patrick : chapeaux leprechaun, colliers shamrocks à gogo !

Surprises monstres : jeux à gratter O’Sullivans, chaudrons leprechaun, pièces d’or à gagner !

Danses irlandaises, DJ set, live music jusqu’au bout de la nuit + street food irlandaise !

Du Bastille à Pigalle, chaque bar dansant O’Sullivans devient LE spot Saint Patrick à Paris !​

Top 5 Pubs Irlandais O’Sullivans Paris pour Saint Patrick 2026

Les meilleurs pubs irlandais Paris O’Sullivans pour votre Saint Patrick à Paris, ces bars sportifs Paris prêts à faire trembler Paris le 17 mars !

O’Sullivans Bastille (12e)

Grands Boulevards (2e)

By The Mill Pigalle (18e)

Franklin Roosevelt (8e)

Rebel Bar Châtelet (4e)

Programme COMPLET Saint Patrick 2026 chez Tous les O’Sullivans Paris :

12h-18h : Happy hour Guinness + street food (fish & chips irlandais) !

18h-22h : Danses irlandaises live + jeux à gratter O’Sullivans partout !

22h-minuit : DJ set monumental + concours (chaudrons leprechaun, tickets à gratter) !

Après minuit : Afterparty irlandaise jusqu’au petit matin

O’Sullivans = LA Saint Patrick à Paris Incontournable !

Les pubs irlandais O’Sullivans Paris règnent sur la Saint Patrick à Paris : bonne ambiance irlandaise de fou, Guinness fraîche à volonté, goodies + surprises géantes) à chaque instant ! Réservez MAINTENANT votre place en pub irlandais Paris pour la Saint Patrick 2026 à Paris – ça va être bondé dans ces bars sportifs Paris mythiques !

Cette année, la Saint Patrick enflamme Paris le 17 mars avec des soirées dans tous les pubs irlandais O’Sullivans !

Le mardi 17 mars 2026

de 12h00 à 06h00

gratuit Tout public.

O’Sullivans Champs elysées 63 av Franklin D. Roosevelt 75008 Paris

