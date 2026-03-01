SAINT PATRICK Le Théâtre de l’enchanteur Amathay-Vésigneux

SAINT PATRICK

Pour la Saint-Patrick, on met le cap sur l’Irlande… sans quitter Amathay-Vésigneux !

Le groupe débarque avec son énergie communicative et son amour des musiques traditionnelles qui traversent l’Atlantique. Trois musiciens réunis par la même passion, prêts à faire vibrer le Théâtre de l’Enchanteur au son des reels, jigs et chansons irlandaises.

Deux instrumentistes virevoltants, une voix forte et inspirée et surtout, un swing qui ne laisse personne immobile. Ici, ça joue, ça pulse, ça embarque le public dès les premières notes.

Attendez-vous à une ambiance chaleureuse, festive, pleine d’entrain… bref, une vraie soirée de Saint-Patrick comme on les aime

On vous attend nombreux et nombreuses pour faire résonner le théâtre aux couleurs celtiques !

14 MARS 2026 à 20h30

20€ (Tarif Unique)

1h30 environ + 20 minutes d’entracte

Buvette avant, pendant et après le concert

Préférence pour le règlement en ligne (site sécurisé)

www.theatre-lenchanteur.com

Règlement chèques ou espèces (règlement avant le 12 mars 2026*)

06.09.77.94.11 (10h-12h > 13h30-18h)

lenchanteur.billetterie@gmail.com

8 bis Grande Rue 25330 AMATHAY-VÉSIGNEUX .

Le Théâtre de l’enchanteur 8B Grande Rue Amathay-Vésigneux 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté theatre.lenchanteur@gmail.com

