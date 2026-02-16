Saint-Patrick Rue Jules Guesde Le Creusot

Saint-Patrick

Château de la Verrerie (salle à manger) Le Creusot Saône-et-Loire

Début : 2026-03-14 18:30:00

fin : 2026-03-14 23:30:00

2026-03-14

Bal de la Saint-Patrick

Venez vous dégourdir les pattes avec les jeunes musiciens de Bis Bal’d.

Tu as perdu les pas, pas de panique, initiation par les musiciens aux danses du Morvan pas besoin d’être des Settons pour taper du pied comme un pro.

Repas irlandais pour reprendre des forces entre deux gigues. Repas sur réservation au 06 95 93 72 15.

Une soirée verte, festive et joyeusement déjantée

viens danser, manger… et transpirer avec style, nous aurons la buvette pour te rafraichir !

Accueil 18h30, début de l’initiation 19h, repas 20h, bal 21h.

Possibilité de venir que pour le bal. .

Rue Jules Guesde Château de la Verrerie (salle à manger) Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 93 72 15

