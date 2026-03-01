Saint-Patrick Party avec EKOZ Hôtel Mercure Granville Le Grand Large Granville

Saint-Patrick Party avec EKOZ

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Début : 2026-03-17 18:00:00

fin : 2026-03-17 21:00:00

2026-03-17

Venez célébrer la Saint-Patrick avec nous dans une ambiance de folie !

Entrée gratuite Parce qu’on veut vous voir nombreux !

Boissons & nourriture sur place Préparez-vous à vous régaler !

Laissez-vous envoûter par les rythmes entraînants du groupe EKOZ qui va transformer la soirée en un véritable festin musical ! Avec leur énergie contagieuse et leur son unique, vous allez danser, chanter, et profiter de l’atmosphère festive comme jamais !

Des trèfles, des pintes, des amis et de la bonne musique… Voilà les ingrédients parfaits pour une Saint-Patrick inoubliable ! Venez habillés en vert, préparez vos voix pour chanter, et surtout, ne manquez pas cette soirée !

Une soirée de partage, de rires, et de bonne humeur.

Alors, vous êtes prêts pour la fête ? Invitez vos amis, partagez l’événement, et préparons-nous à faire trembler Granville ! .

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.Com

