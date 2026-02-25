Saint-Patrick Espace La Concorde – Petite-Rosselle

Saint-Patrick

Sortez vos plus beaux habits verts, l’OMSC de Petite-Rosselle et la Ville vous préparent une soirée irlandaise mémorable ! Que vous veniez pour la musique, le ragoût ou simplement l’ambiance, on vous attend nombreux pour faire vibrer l’Espace la Concorde.

Au programme

Musique Live Une ambiance survoltée avec les groupes Ga’coustiques & Leoin Rua.

Menu Irlandais Un délicieux ragoût de bœuf à la bière et ses légumes, suivi d’une tarte aux pommes avec glace vanille et chantilly.

Petite restauration Également disponible sur place pour les petites faims.

Samedi 28 mars 2026

Ouverture des portes à 18h30, début des festivités à 19h.

Espace la Concorde, Petite-Rosselle.

Dress code Déguisement vivement souhaité !

Tarifs

Entrée + Repas 20€.

Entrée seule 15€.

Enfants (-12 ans) 12€.

ATTENTION Le repas est accessible uniquement sur réservation !

Réservez vite au 06 83 19 08 05 ou directement sur HelloAsso (via le QR Code sur l’affiche).

On a hâte de fêter ça avec vous ! Tout public

Espace La Concorde – Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 6 83 19 08 05

English :

Get out your best green clothes, as the Petite-Rosselle OMSC and the town of Petite-Rosselle prepare a memorable Irish evening! Whether you’ve come for the music, the stew or simply the atmosphere, we’re expecting you in your numbers to rock the Espace la Concorde.

On the program:

Live music: A lively atmosphere with the groups Ga’coustiques & Leoin Rua.

Irish menu: A delicious beer-battered beef stew with vegetables, followed by apple pie with vanilla ice cream and whipped cream.

Snacks: Also available on site for those with a small appetite.

Saturday, March 28, 2026

Doors open at 6:30pm, festivities begin at 7pm.

Espace la Concorde, Petite-Rosselle.

Dress code: Disguise highly recommended!

Prices

Admission + meal: 20?

Admission only: 15?

Children (under 12): 12?

ATTENTION: Meals are available by reservation only!

Book quickly on 06 83 19 08 05 or directly on HelloAsso (via the QR Code on the poster).

We can’t wait to celebrate with you!

