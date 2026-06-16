SAINT PAUL SUR SAVE EN FÊTE Saint-Paul-sur-Save

Saint-Paul-sur-Save

SAINT PAUL SUR SAVE EN FÊTE

Place de l’Église Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous pour un week-end festif et convivial avec Saint-Paul-sur-Save en fête, du 3 au 5 juillet. Trois jours d’animations, de musique, de partage et de traditions pour célébrer l’été dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Les festivités débuteront le vendredi avec l’ouverture de la fête foraine dès 19h, après la messe. La soirée se poursuivra sous le signe de l’évasion avec des danses polynésiennes proposées par le groupe Manava avant de laisser place à une soirée rythmée et festive animée par The Fox. Food trucks et stand tatouage seront également présents pour profiter pleinement de la soirée.

Le samedi soir, place à la musique avec le groupe Jamcat qui viendra faire vibrer le village avant l’un des moments forts du week-end la traditionnelle retraite aux flambeaux suivie d’un feu d’artifice. Une soirée incontournable à partager en famille ou entre amis, avec restauration sur place et animations tout au long de la soirée.

Le dimanche, l’ambiance se poursuivra avec le tournoi de pétanque organisé par l’ACCA. En fin de journée, un dépôt de gerbe sera suivi d’un apéritif offert par la mairie avant de clôturer le week-end en musique avec le concert de Los Tres Amigos. La restauration et le stand tatouage resteront accessibles pour prolonger les moments de convivialité. .

Place de l’Église Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr

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English :

The Festival Committee invites you to a festive and friendly weekend with “Saint-Paul-sur-Save en fête,” July 3–5. Three days of entertainment, music, togetherness, and traditions to celebrate summer in a warm, family-friendly atmosphere.

L’événement SAINT PAUL SUR SAVE EN FÊTE Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE