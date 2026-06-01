Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT CARITATIF Saint-Paul-sur-Save

CONCERT CARITATIF Saint-Paul-sur-Save

CONCERT CARITATIF Saint-Paul-sur-Save samedi 27 juin 2026.

Adresse : ESPACE FONTANILLES

Ville : 31530 Saint-Paul-sur-Save

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif

Saint-Paul-sur-Save

CONCERT CARITATIF

ESPACE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

L’Espace Fontanilles, de Saint-Paul vous propose un concert exceptionnel !
La chorale Sav’en Voix organise un concert caritatif samedi 27 juin à 18h30 à la salle Fontanilles de Saint Paul sur Save. Entrée au chapeau au profit de l’association ZANAKA. N’hésitez à venir les écouter et les soutenir. 0  .

ESPACE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77  contact@saintpaulsursave.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Espace Fontanilles in Saint-Paul invites you to an exceptional concert!

L’événement CONCERT CARITATIF Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Saint-Paul-sur-Save (Haute-Garonne)