Saint-Paul-sur-Save

CONCERT CARITATIF

ESPACE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’Espace Fontanilles, de Saint-Paul vous propose un concert exceptionnel !

La chorale Sav’en Voix organise un concert caritatif samedi 27 juin à 18h30 à la salle Fontanilles de Saint Paul sur Save. Entrée au chapeau au profit de l’association ZANAKA. N’hésitez à venir les écouter et les soutenir. 0 .

ESPACE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr

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English :

The Espace Fontanilles in Saint-Paul invites you to an exceptional concert!

L’événement CONCERT CARITATIF Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE