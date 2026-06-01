CONCERT CARITATIF Saint-Paul-sur-Save
CONCERT CARITATIF Saint-Paul-sur-Save samedi 27 juin 2026.
Saint-Paul-sur-Save
CONCERT CARITATIF
ESPACE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’Espace Fontanilles, de Saint-Paul vous propose un concert exceptionnel !
La chorale Sav’en Voix organise un concert caritatif samedi 27 juin à 18h30 à la salle Fontanilles de Saint Paul sur Save. Entrée au chapeau au profit de l’association ZANAKA. N’hésitez à venir les écouter et les soutenir. 0 .
ESPACE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr
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English :
The Espace Fontanilles in Saint-Paul invites you to an exceptional concert!
L’événement CONCERT CARITATIF Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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