Saint-Paul-sur-Save

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place de l’Église Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Pour cette Fête de la Musique, Alternatif Event vous donne rendez-vous comme chaque année sur la place du village, autour d’une soirée musicale en plein air pour célébrer la musique.

La soirée s’ouvre à 20h avec le Brass Band de l’école de musique A2M de Grenade, suivi de la chorale Sav’en Voix. Place ensuite à une scène ouverte en jam session. Musiciens amateurs ou confirmés, venez avec vos instruments partager votre musique ! La demi-finale du Top 14 sera également diffusée sur place.

Côté restauration, Chez Marcel que vous connaissez bien de la guinguette de Saint-Paul sera présent pour préparer des plats. Côté bar, l’association assurera le service des boissons. Événement organisé par Alternatif Event en collaboration avec la Mairie de Saint-Paul-sur-Save. Entrée libre, en plein air, tout public. .

Place de l’Église Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr

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English :

For this Fête de la Musique, Alternatif Event invites you—as it does every year—to the village square for an outdoor musical evening to celebrate music.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE