Saint Pierre n’est pas une ruine – Adeline Rapon, Direction des affaires culturelles, Fort-de-France

Informations pratiques

Saint Pierre n’est pas une ruine – Adeline Rapon 19 et 20 septembre Direction des affaires culturelles Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-21T00:00:00+02:00

Exposition de photographies d’Adeline Rapon

Direction des affaires culturelles 54 rue du professeur Raymond Garcin Fort-de-France 97200 Martinique Martinique

Exposition de photographies d’Adeline Rapon

© Adeline Rapon