AGENDA · Fort-de-France
Saint Pierre n’est pas une ruine – Adeline Rapon, Direction des affaires culturelles, Fort-de-France
samedi 19 septembre 2026 · Direction des affaires culturelles · Fort-de-France
Informations pratiques
Saint Pierre n’est pas une ruine – Adeline Rapon 19 et 20 septembre Direction des affaires culturelles Martinique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-21T00:00:00+02:00
Exposition de photographies d’Adeline Rapon
Direction des affaires culturelles 54 rue du professeur Raymond Garcin Fort-de-France 97200 Martinique Martinique
Exposition de photographies d’Adeline Rapon
© Adeline Rapon
À voir aussi à Fort-de-France (Martinique)
- Monuments Historiques de Martinique, En ligne, Fort-de-France 18 septembre 2026
- Exposition sur l’économie « Ensemble dialoguons » de l’IEDOM au Théâtre Aimé Césaire, Théâtre et espace muséal Aimé Césaire, Fort-de-France 18 septembre 2026
- Visite guidée de la centrale thermique de Pointe-des-Carrières, Centrale EDF Pointe des Carrières Avenue Vicor Lamon 97200 Fort de France, Fort-de-France 18 septembre 2026
- Visite d’une maison de ville réhabilitée : le Patio 19, Le patio 19, Fort-de-France 18 septembre 2026
- Exposition de photographies de Fernand BIBAS, Archives territoriales de Martinique, Fort-de-France 19 septembre 2026