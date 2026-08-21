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Saint Pierre n’est pas une ruine – Adeline Rapon, Direction des affaires culturelles, Fort-de-France

samedi 19 septembre 2026 · Direction des affaires culturelles · Fort-de-France

Saint Pierre n’est pas une ruine – Adeline Rapon, Direction des affaires culturelles, Fort-de-France

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Lieu
Direction des affaires culturelles
Adresse
54 rue du professeur Raymond Garcin
Ville
97200 Fort-de-France
Département
Martinique

Saint Pierre n’est pas une ruine – Adeline Rapon 19 et 20 septembre Direction des affaires culturelles Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-21T00:00:00+02:00

Exposition de photographies d’Adeline Rapon

Direction des affaires culturelles 54 rue du professeur Raymond Garcin Fort-de-France 97200 Martinique Martinique
Exposition de photographies d’Adeline Rapon

© Adeline Rapon

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