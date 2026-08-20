Informations pratiques

Exposition sur l’économie « Ensemble dialoguons » de l’IEDOM au Théâtre Aimé Césaire 18 et 19 septembre Théâtre et espace muséal Aimé Césaire Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Un événement ludique et pédagogique pour tous les publics

L’IEDOM a imaginé une exposition accessible à tous les publics, à travers des supports pédagogiques et interactifs en 4 zones thématiques pour mieux comprendre l’économie et la monnaie, ainsi que les missions de l’IEDOM :

1-Le cycle de vie des billets : comment les billets sont-ils fabriqués ? Comment reconnaître un faux billet ?

: comment les billets sont-ils fabriqués ? Comment reconnaître un faux billet ? 2-La circulation de l’argent et les mécanismes économiques : comment circule l’argent dans notre économie ? Quelles sont les caractéristiques de l’économie martiniquaise ?

: comment circule l’argent dans notre économie ? Quelles sont les caractéristiques de l’économie martiniquaise ? 3-L’inflation, la vie chère et le pouvoir d’achat : pourquoi mon panier de courses coûte-t-il plus cher aujourd’hui ?

: pourquoi mon panier de courses coûte-t-il plus cher aujourd’hui ? 4-Les services à l’économie : quelles sont les missions de l’IEDOM auprès des particuliers et des entreprises ? Comment bien utiliser ses moyens de paiement pour se protéger des fraudes ?

Familles, lycéens, étudiants, professionnels : venez explorer, comprendre et dialoguer autour des grandes questions économiques qui impactent votre quotidien. Les experts de l’IEDOM seront présents pour tout vous expliquer et répondre à vos questions !

Pour toute information : www.iedom.fr/Ensemble-dialoguons-2026

Contact : olivia.gassette@iedom.fr

Théâtre et espace muséal Aimé Césaire 47 Rue de la Republique, 97200 Fort-de-France, France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique 596596594329 https://www.fortdefrance.fr/point-d-interet/le-bureau-daime-cesaire-espace-museal [{« link »: « http://www.iedom.fr/Ensemble-dialoguons-2026 »}, {« link »: « mailto:olivia.gassette@iedom.fr »}] L’hôtel de ville est construit à partir de 1848 par un entrepreneur dénommé Krous. Il est détruit par un incendie en 1890 et un cyclone en 1891. Un nouveau bâtiment est inauguré en septembre 1901. La façade est ornée des armes de la ville et de la devise patriotique « Semper Francia » : la France toujours. Doté d’un campanile, le nouvel édifice est un bel exemple de construction antillaise avec une forte présence du bois et des décors de frises dentelées. A l’intérieur, au premier étage, une statue, de 1879, due à Albert Carrier-Belleuse, représente un esclave dont les fers viennent d’être brisés ; le socle porte les noms de tous les membres du gouvernement provisoire de 1848. Un théâtre à l’italienne a ensuite été construit à l’arrière.

Un événement ludique et pédagogique pour tous les publics

©IEDOM