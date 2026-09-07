Visite guidée de la centrale thermique de Pointe-des-Carrières, Centrale EDF Pointe des Carrières Avenue Vicor Lamon 97200 Fort de France, Fort-de-France
vendredi 18 septembre 2026 · Centrale EDF Pointe des Carrières Avenue Vicor Lamon 97200 Fort de France · Fort-de-France
Informations pratiques
Visite guidée de la centrale thermique de Pointe-des-Carrières 18 et 19 septembre Centrale EDF Pointe des Carrières Avenue Vicor Lamon 97200 Fort de France Martinique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Face à la baie de Fort-de-France, cette centrale, de type diésel et d’une capacité de 90MW et 60 MW, est le pilier de l’alimentation électrique martiniquaise. Partez à la rencontre des équipes et des installations qui garantissent chaque jour la lumière de toute une île.
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Face à la baie de Fort-de-France, cette centrale, de type diésel et d’une capacité de 90MW et 60 MW, est le pilier de l’alimentation électrique martiniquaise. Partez à la rencontre des équipes et des…
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