Visite guidée de la centrale thermique de Pointe-des-Carrières, Centrale EDF Pointe des Carrières Avenue Vicor Lamon 97200 Fort de France, Fort-de-France

Informations pratiques

Visite guidée de la centrale thermique de Pointe-des-Carrières 18 et 19 septembre Centrale EDF Pointe des Carrières Avenue Vicor Lamon 97200 Fort de France Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Face à la baie de Fort-de-France, cette centrale, de type diésel et d’une capacité de 90MW et 60 MW, est le pilier de l’alimentation électrique martiniquaise. Partez à la rencontre des équipes et des installations qui garantissent chaque jour la lumière de toute une île.

Centrale EDF Pointe des Carrières Avenue Vicor Lamon 97200 Fort de France Avenue Victor Lamon 97200 Fort de France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/visiter-edf/accueil »}]

Face à la baie de Fort-de-France, cette centrale, de type diésel et d’une capacité de 90MW et 60 MW, est le pilier de l’alimentation électrique martiniquaise. Partez à la rencontre des équipes et des…

©