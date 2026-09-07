Visite d’une maison de ville réhabilitée : le Patio 19, Le patio 19, Fort-de-France

Informations pratiques

Visite d’une maison de ville réhabilitée : le Patio 19 18 et 19 septembre Le patio 19 Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T02:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T02:00:00+02:00

(Re)Découvrez les anciennes maisons de ville de Fort-de-France avec leur patio, leur carrelage et leurs détails architecturaux. Ici le Patio 19 est une réhabilitation du patrimoine architectural d’antan dédié aujourd’hui à recevoir des expositions, des coworkers etc…

Le patio 19 19 rue garnier pages Fort-de-France 97200 Martinique Martinique +5956696054446 https://lepatio19.com/ Maison de ville du début du siècle dernier réhabilité en café culturel coworking. Patio etc… Situé à la Rue Colorée (rue piétonne). parking Savon.

(Re)Découvrez les anciennes maisons de ville de Fort-de-France avec leur patio, leur carrelage et leurs détails architecturaux. Ici le Patio 19 est une réhabilitation du patrimoine architectural à…

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