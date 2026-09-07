Exposition de photographies de Fernand BIBAS, Archives territoriales de Martinique, Fort-de-France
samedi 19 septembre 2026 · Archives territoriales de Martinique · Fort-de-France
Informations pratiques
Exposition de photographies de Fernand BIBAS 19 septembre – 18 décembre Archives territoriales de Martinique Martinique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-12-18T13:00:00+01:00 – 2026-12-18T22:00:00+01:00
Les Archives territoriales de Martinique ouvrent leur salle d’exposition aux images de Fernand Bibas, premier photographe professionnel de presse de la Martinique, véritable témoin photographique de la vie martiniquaise sur plusieurs décennies.
L’exposition présente une sélection diversifiée, passant de l’actualité politique au fait divers, du sport à la culture, des faits sociaux aux grands événements politiques et autres.
Réalisée à partir de négatifs ou de clichés numériques du photographe, ces images offrent un parcours à travers le temps et les différentes facettes de la vie en Martinique.
Archives territoriales de Martinique 19 Avenue Saint John Perse, 97200 Fort-de-France, France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique 0596554343 https://www.patrimoines-martinique.org
Les Archives territoriales de Martinique ouvrent leur salle d’exposition aux images de Fernand Bibas, premier photographe professionnel de presse de la Martinique, véritable témoin photographique de …
©Fernand BIBAS
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