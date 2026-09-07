JEP 2026 – Visite de Martinique la 1ère, Fort-de-France / Martinique La 1ère, Fort-de-France

samedi 19 septembre 2026 · Fort-de-France / Martinique La 1ère · Fort-de-France

Informations pratiques

JEP 2026 – Visite de Martinique la 1ère Samedi 19 septembre, 09h00 Fort-de-France / Martinique La 1ère Martinique

Inscriptions obligatoires sur ce lien : https://www.eventbrite.fr/e/jep-2026-visite-de-martinique-la-1ere-tickets-1999689840142?aff=oddtdtcreator

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

JEP 2026 – Visite de Martinique la 1ère

Fort-de-France / Martinique La 1ère 1, rue Loulou Boislaville Fort-de-France Martinique Martinique 0596 59 52 00 https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/

JEP 2026 – Visite de Martinique la 1ère

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