Monuments Historiques de Martinique, En ligne, Fort-de-France
vendredi 18 septembre 2026 · En ligne · Fort-de-France
Informations pratiques
Monuments Historiques de Martinique 18 – 20 septembre En ligne Martinique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T06:00:00+02:00 – 2026-09-19T05:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T06:00:00+02:00 – 2026-09-21T05:59:00+02:00
Richès Karayib présente, en collaboration avec la DAC, sa carte interactive du patrimoine de la Martinique : les monuments historiques de l’île, leurs histoires et des parcours à suivre, en français, anglais et espagnol. Un outil pour explorer le patrimoine martiniquais et préparer vos visites, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
En ligne Fort-de- Fort-de-France Martinique Martinique +596696115091 https://richeskarayib.com/ https://richeskarayib.com/fr/rk-patrimoine/martinique/monuments/
**Richès Karayib** présente, en collaboration avec la **DAC**, sa **carte interactive du patrimoine de la Martinique** : les monuments historiques de l’île, leurs histoires et des parcours à suivre,…
©RichèsKarayib
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