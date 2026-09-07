Monuments Historiques de Martinique, En ligne, Fort-de-France

Informations pratiques

Monuments Historiques de Martinique 18 – 20 septembre En ligne Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T06:00:00+02:00 – 2026-09-19T05:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T06:00:00+02:00 – 2026-09-21T05:59:00+02:00

Richès Karayib présente, en collaboration avec la DAC, sa carte interactive du patrimoine de la Martinique : les monuments historiques de l’île, leurs histoires et des parcours à suivre, en français, anglais et espagnol. Un outil pour explorer le patrimoine martiniquais et préparer vos visites, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

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**Richès Karayib** présente, en collaboration avec la **DAC**, sa **carte interactive du patrimoine de la Martinique** : les monuments historiques de l’île, leurs histoires et des parcours à suivre,…

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