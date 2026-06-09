Saint-Quay-Portrieux Food Truck Festival Saint-Quay-Portrieux
Saint-Quay-Portrieux Food Truck Festival Saint-Quay-Portrieux vendredi 28 août 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Saint-Quay-Portrieux Food Truck Festival
Quai Robert Richet Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Festival convivial et intergénérationnel autour de la cuisine nomade du monde et des découvertes artistiques au travers de concerts, DJ Set et d’animations. Le Saint-Quay-Portrieux Food Truck Festival propose des concerts gratuits et des plats que vous ne goûterez pas ailleurs avec vue imprenable sur la mer.
Programme du vendredi
Concerts à partir de 19h STRANGE O’CLOCK (Blues du désert), CUMBIA
GUACHA (Cumbia), FABER G (DJ set musiques du monde) .
Quai Robert Richet Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 80 80
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English :
L’événement Saint-Quay-Portrieux Food Truck Festival Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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