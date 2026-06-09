Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux Food Truck Festival

Quai Robert Richet Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Festival convivial et intergénérationnel autour de la cuisine nomade du monde et des découvertes artistiques au travers de concerts, DJ Set et d’animations. Le Saint-Quay-Portrieux Food Truck Festival propose des concerts gratuits et des plats que vous ne goûterez pas ailleurs avec vue imprenable sur la mer.

Programme du vendredi

Concerts à partir de 19h STRANGE O’CLOCK (Blues du désert), CUMBIA

GUACHA (Cumbia), FABER G (DJ set musiques du monde) .

Quai Robert Richet Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 80 80

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English :

L’événement Saint-Quay-Portrieux Food Truck Festival Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme