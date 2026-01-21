Saint Valentin : Concert accordéon Feuille Blanche, Café Noir Paris
Saint-Valentin au son de l’accordéon.
Pour la Saint-Valentin, on troque les dîners bruyants pour un moment intime, sincère et plein d’émotions.
Marion, que vous connaissez pour ses spectacles d’éveil musical avec les tout-petits, revient cette fois avec son accordéon et sa voix pour un concert tout en douceur, entre chansons, mélodies et instants suspendus.
Un rendez-vous à partager en duo, entre amis ou même en solo, juste pour le plaisir d’écouter, de se laisser porter… et de vibrer ensemble dans l’ambiance chaleureuse du café.
Concert au chapeau + consommation au bar
Lieu intimiste, places limitées
Réservez votre place et venez célébrer l’amour… sous toutes ses formes.
Et pourquoi pas une petite valse romantique?
Le vendredi 13 février 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Chapeau pour l’artiste et consommation sur place pour le lieu
Public adultes.
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris
