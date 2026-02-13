Saint-Valentin, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues
Saint-Valentin, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues dimanche 15 février 2026.
Saint-Valentin Dimanche 15 février, 11h00 Espace la Fare Alais Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-15T11:00:00+01:00 – 2026-02-15T12:00:00+01:00
Fin : 2026-02-15T11:00:00+01:00 – 2026-02-15T12:00:00+01:00
Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie
La municipalité honore les couples fêtant leurs 50, 60, 65 ou 70 ans de mariage dans l’année.