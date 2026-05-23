Saint-Vérain

Saint-Vérain, la forteresse oubliée de Puisaye

Église Saint-Vérain Nièvre

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Poussez les portes de Saint-Vérain et partez à la découverte d’un village médiéval fascinant, où chaque pierre raconte une histoire. Ancienne cité fortifiée parmi les plus puissantes de la région, Saint-Vérain dévoile encore aujourd’hui ses remparts, ses tours, son donjon et les vestiges de son passé féodal. Entre légendes, guerres et secrets du Moyen Âge, laissez-vous guider dans les ruelles chargées d’histoire d’un site unique, longtemps caché derrière ses murailles et sa végétation. Une visite captivante, animée par Béatrice Kerfa, pour les amoureux de patrimoine, d’architecture et d’authenticité. .

Église Saint-Vérain 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 10 07 accueil@puisaye-tourisme.fr

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English : Saint-Vérain, la forteresse oubliée de Puisaye

L’événement Saint-Vérain, la forteresse oubliée de Puisaye Saint-Vérain a été mis à jour le 2026-05-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !