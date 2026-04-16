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Saint-Vincent Tournante du Tonnerrois Vézinnes

Saint-Vincent Tournante du Tonnerrois Vézinnes dimanche 24 janvier 2027.

Ville : 89700 Vézinnes

Département : Yonne

Début : dimanche 24 janvier 2027

Fin : dimanche 24 janvier 2027

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vézinnes

Saint-Vincent Tournante du Tonnerrois

Vézinnes Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24
fin : 2027-01-24

Date(s) :
2027-01-24

Vézinnes accueillera la Saint-Vincent Tournante le 24 janvier 2027. Au programme banquet gastronomique, défilé, cérémonie, animations diverses !   .

Vézinnes 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Saint-Vincent Tournante du Tonnerrois

L’événement Saint-Vincent Tournante du Tonnerrois Vézinnes a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois