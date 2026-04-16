Vézinnes

Saint-Vincent Tournante du Tonnerrois

Vézinnes Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-24

Vézinnes accueillera la Saint-Vincent Tournante le 24 janvier 2027. Au programme banquet gastronomique, défilé, cérémonie, animations diverses ! .

Vézinnes 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Saint-Vincent Tournante du Tonnerrois

L’événement Saint-Vincent Tournante du Tonnerrois Vézinnes a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois