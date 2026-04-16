Saint-Vincent Tournante du Tonnerrois Vézinnes
Saint-Vincent Tournante du Tonnerrois Vézinnes dimanche 24 janvier 2027.
Vézinnes
Saint-Vincent Tournante du Tonnerrois
Vézinnes Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24
fin : 2027-01-24
Date(s) :
2027-01-24
Vézinnes accueillera la Saint-Vincent Tournante le 24 janvier 2027. Au programme banquet gastronomique, défilé, cérémonie, animations diverses ! .
Vézinnes 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Saint-Vincent Tournante du Tonnerrois
L’événement Saint-Vincent Tournante du Tonnerrois Vézinnes a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois