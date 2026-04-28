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Saint-Vite en fête Saint-Vite

Saint-Vite en fête Saint-Vite

Saint-Vite en fête Saint-Vite vendredi 12 juin 2026.

Ville : 47500 Saint-Vite

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 16 Tarif de base plein tarif

Saint-Vite

Saint-Vite en fête

Saint-Vite Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

19h Ouverture fête foraine
19h30 Repas sur réservation (apporter couverts et assiettes)
20h Concert Groupe Serial Zikeurs
22h DJ Mister F   .

Saint-Vite 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 26 81 77 

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English : Saint-Vite en fête

L’événement Saint-Vite en fête Saint-Vite a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Vallée du Lot et Garonne