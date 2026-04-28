Saint-Vite en fête Saint-Vite
Saint-Vite en fête Saint-Vite vendredi 12 juin 2026.
Saint-Vite
Saint-Vite en fête
Saint-Vite Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
19h Ouverture fête foraine
19h30 Repas sur réservation (apporter couverts et assiettes)
20h Concert Groupe Serial Zikeurs
22h DJ Mister F .
Saint-Vite 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 26 81 77
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English : Saint-Vite en fête
L’événement Saint-Vite en fête Saint-Vite a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Vallée du Lot et Garonne