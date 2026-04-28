Saint-Vite

Saint-Vite en fête

Saint-Vite Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

19h Ouverture fête foraine

19h30 Repas sur réservation (apporter couverts et assiettes)

20h Concert Groupe Serial Zikeurs

22h DJ Mister F .

Saint-Vite 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 26 81 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Vite en fête

L’événement Saint-Vite en fête Saint-Vite a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Vallée du Lot et Garonne