Bouhy

Sainte Anne

Chapelle Sainte-Anne Bouhy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Deux jours de fête, le comité des fêtes vous propose des animations samedi et dimanche concert celtique de Celtifort’Air , feu d’artifice, bal, messe en pleine air à la chapelle Sainte-Anne et bal musette animé par Guillaume Genty et ses musiciens, restauration et buvette, ainsi que des manèges. .

Chapelle Sainte-Anne Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 27 20 63 mairie-bouhy@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sainte Anne

L’événement Sainte Anne Bouhy a été mis à jour le 2026-04-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !