Sainte Anne Bouhy
Sainte Anne Bouhy samedi 25 juillet 2026.
Bouhy
Sainte Anne
Chapelle Sainte-Anne Bouhy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Deux jours de fête, le comité des fêtes vous propose des animations samedi et dimanche concert celtique de Celtifort’Air , feu d’artifice, bal, messe en pleine air à la chapelle Sainte-Anne et bal musette animé par Guillaume Genty et ses musiciens, restauration et buvette, ainsi que des manèges. .
Chapelle Sainte-Anne Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 27 20 63 mairie-bouhy@orange.fr
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English : Sainte Anne
L’événement Sainte Anne Bouhy a été mis à jour le 2026-04-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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